Fin novembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse avait estimé dans un jugement qu'une banderole de l'association Act Up Sud-Ouest qui portait l'inscription "Manif pour tous homophobes assassins complices du Sida" constituait une injure publique. Mais cette condamnation vient d'être annulée en appels. Cette relaxe permet aux militants d'Act up, de reprendre sans risque d'être condamnés en justice leur slogan contre La Manif pour tous. "Depuis près de 10 ans, cette organisation réactionnaire bat le pavé pour nous empêcher d'accéder à de nouveaux droits, en raison de notre orientation sexuelle", déplore Act up dans un communiqué. Avant d'ajouter sur Twitter: "Vous pouvez le dire : La Manif pour Tous est homophobe et complice du sida". VOUS POUVEZ LE DIRE : LA MANIF POUR TOUS EST HOMOPHOBE ET COMPLICE DU SIDA! pic.twitter.com/gUdlucy3tm — Act Up Sud-Ouest (@actupsudouest) March 3, 2021 "Act up s'est construit sur ses slogans agressifs dans un combat difficile, souligne Me Ludovic Rivière, un des avocats de l'association. C'est notamment ce que nous avons argumenté devant la cour avec la volonté, bien sûr, de protéger également la liberté d'expression". Pour les avocats d'Act Up, La manif pour tous attaque l'association en justice "pour l'entraver dans son combat légitime".

